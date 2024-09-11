Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в недавнем интервью телеканалу «Россия-24» прокомментировал текущую позицию Москвы по вопросам переговоров с Киевом, боевых действий в Донбассе и замороженных активов России на Западе.

Переговоры с Украиной

Шойгу заявил, что диалог с украинской стороной невозможен, пока Вооружённые силы Украины остаются на российских территориях. Он подчеркнул: «Мы не будем вести переговоры до тех пор, пока ВСУ не покинут нашу землю». Также он охарактеризовал действия украинских властей как «ядерный терроризм», указывая на угрозу, исходящую от Курской атомной электростанции.

Ситуация в Донбассе

Говоря о боевых действиях в Донбассе, Шойгу отметил, что украинская армия пыталась отвлечь внимание России ударом в Курской области, однако российские войска продолжают наступление. Он выразил уверенность в том, что темпы операций на фронте увеличиваются, и поблагодарил военнослужащих за их усилия. Также он напомнил о документально зафиксированных ударах ВСУ по мирным городам в 2014 году.

Переговоры с Турцией

Секретарь Совбеза рассказал о предложении Турции отказаться от атак на энергетические объекты Украины. По его словам, президент России Владимир Путин согласился на это предложение, однако украинская сторона вскоре отказалась от соглашения.

Замороженные активы

Шойгу также затронул тему замороженных российских активов, отметив, что Запад не спешит их конфисковать из-за опасений ответных мер со стороны России. Он охарактеризовал действия западных стран как «воровские», подчеркивая, что они понимают возможные последствия своих решений.

Более 110 стран поддержали инициативу Бразилии и Китая по Украине

На фоне продолжающегося конфликта в Украине более 110 государств выразили поддержку инициативе Бразилии и Китая. Однако, как отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, для Москвы ключевым остается стамбульское соглашение, подписанное Киевом в апреле 2022 года.

«Я думаю, что эта тема будет одна из основных. Разные инициативы были, в прошлом году приезжали страны Африки со своими инициативами, дальше — Бразилия и Китай, к ней присоединилось почти 110 стран, смотрят как это все. На столе много разных предложений, но заявление нашего президента, которое он сделал в МИД, основное», — сказал Шойгу, отметив, что у России на столе стамбульское решение от апреля 2022 года

По его словам, стамбульские предложения были согласованы всеми сторонами, включая Киев.

бсуждение вопросов Украины на встрече стран БРИКС

Секретарь Совета безопасности также сообщил о предстоящей встрече представителей стран БРИКС, которая пройдет с 10 по 12 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия будут обсуждены инициативы, касающиеся ситуации в Украине.

Мнение о вступлении России в ЕС в 1990-х годах

Шойгу также высказал мнение о том, что если бы Россия была принята в Европейский союз в 1990-х годах, это могло бы привести к утрате суверенитета и ресурсов страны.

«Если бы нас тогда быстро приняли в Евросоюз, то мы бы сегодня могли потерять свой суверенитет. Ресурсы и месторождения, находящиеся на нашей территории, могли бы быть распределены и растрачены», — заключил он.