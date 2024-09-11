Стало известно, как повысят пенсионный возраст в РФ до 2028 года

С 2026 года в России начнется выход на пенсию для женщин, родившихся в 1967 году, и мужчин, родившихся в 1962 году. Это часть поэтапного повышения пенсионного возраста, которое должно завершиться к 2028 году. В результате реформы женщины смогут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65 лет.

Юрист Изабелла Атласкирова сообщила, что первой группой, затронутой изменениями, стали женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которые вышли на пенсию в 55,5 и 60,5 лет соответственно. Следующими стали женщины 1965 года и мужчины 1960 года, которые начали получать пенсию в 56,5 и 61,5 года, пишет АиФ.

С 2024 года на пенсию смогут выйти женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года — они будут получать страховую пенсию с 58 и 63 лет соответственно. Таким образом, в этом году российская пенсионная система пополнится новыми пенсионерами.

В 2026 году к ним присоединятся женщины, родившиеся в 1967 году, и мужчины, родившиеся в 1962 году, которые смогут начать получать пенсию в возрасте 59 и 64 лет.

По словам эксперта, окончательное повышение пенсионного возраста завершится в 2028 году для женщин 1968 года рождения и мужчин 1963 года рождения. Они смогут выйти на пенсию с 60 и 65 лет соответственно. Тем не менее, граждане без достаточного стажа для получения страховой пенсии смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которая будет выплачиваться женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Ранее на социальную пенсию могли претендовать женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет.