Турист из Новосибирска пострадал на сафари в Египте

Отдыхающий из Новосибирска Евгений Ясин получил травму головы во время сафари в Хургаде.

39-летний Евгений Ясин вместе с супругой Евой неделю назад отправились на отдых в Египет. В минувшее воскресенье, 8 сентября, сибиряк решил устроить экстремальную экскурсию и отправился на сафари в составе организованной группы.

«Впереди нашего джипа ехали еще три машины. Я не был пристегнут. В какой-то момент поднялся сильный песок и ничего не было видно. Я решил затормозить, а потом постепенно передвигался. А когда разогнался, машина резко подскочила, и я ударился головой», — рассказал Евгений Ясин корреспонденту Сиб.фм.

По словам сибиряка, гид оказал ему первую медицинскую помощь, а затем отвез в больницу.

«Сначала чувствовал сильную головную боль как при сотрясении мозга, и тошнота была. Там мне обработали рану, поставили укол и выписали медикаменты. К счастью, сотрясения не диагностировали. Отделался ссадинами и ушибами», — рассказывает турист.

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