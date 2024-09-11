В свете недавних атак украинских вооруженных сил на приграничные территории Курской области, Россия активно рассматривает меры по укреплению своей обороны. Законодатели обсуждают стратегии для повышения безопасности страны.

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, в интервью RTVI отметил важность формирования мобилизационных резервов. По его словам, присутствие украинских войск в приграничных районах увеличивает риски для региональной безопасности.

Журавлев сообщил, что украинские войска проводят быстрые тактические действия, избегая прямого столкновения с российскими силами. С 6 августа наблюдаются попытки прорыва границы. В ответ Министерство обороны России усилило меры по защите гражданских лиц и предотвращению дальнейших инцидентов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ситуация под контролем, несмотря на временную эвакуацию населения из-за угрозы обстрелов. Правительственные структуры работают над обеспечением безопасности и защитой инфраструктуры.

Президенты Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнули, что текущее положение не требует введения мобилизации. Российские власти уверены в достаточности имеющихся оборонных ресурсов для защиты страны и реагирования на вызовы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анатолий Вассерман назвал срок освобождения Курской области от ВСУ.