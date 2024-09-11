В Новосибирске на 11-летнего мальчика уронили стол и сломали ему ногу

В торговом центре Новосибирска 11-летнему школьнику сломали ногу.

По информации издания АиФ-Новосибирск, инцидент произошел на фудкорте торгового центра. Мальчик приехал из Москвы в гости к бабушке. Он стоял у кассы самообслуживания, когда мимо пробегал подросток. Тот случайно задел стол, который упал на ребенка.

После инцидента администрация торгового центра вызвала скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу с ушибом и переломами плюсневых костей.

Родственники ребенка предъявили претензии в администрацию торгового центра и потребовали возмещения ущерба в размере 15 тысяч рублей. Администрация торгового центра отказала в компенсации, объяснив, что столы не закреплены из-за санитарных норм.

Полиция занимается установлением личности виновного. Компенсацию за ущерб могут взыскать в рамках возбужденного дела.

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