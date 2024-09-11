В Новосибирске началась продажа нового Apple iPhone 16 почти за 400 000 рублей

Маркетплейсы начали принимать заказы на новый Apple iPhone 16, презентация которого состоялась 9 сентября.

Продажи устройства начнутся 20 сентября. Однако в России новые смартфоны поступят не ранее 22 сентября.

Цены на iPhone 16 на новосибирских маркетплейсах варьируются от 149 000 до 399 000 рублей в зависимости от объема встроенной памяти, который составляет от 128 ГБ до 2 ТБ. Все модели оснащены 5G-модемом, портом USB-C и стереодинамиками. Защита от влаги и пыли соответствует стандарту IP68, что обеспечивает герметичность при погружении на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут.

Модели и их цены:

iPhone 16 Pro Max (2 ТБ): 399 000 рублей

iPhone 16 Pro Max (1 ТБ): 329 900 рублей

iPhone 16 Pro Max (512 ГБ): 279 000 рублей

iPhone 16 Pro Max (256 ГБ): 229 900 рублей

iPhone 16 Pro (1 ТБ): 319 000 рублей

iPhone 16 Pro (512 ГБ): 269 900 рублей

iPhone 16 Pro (256 ГБ): 229 900 рублей

iPhone 16 (512 ГБ): 229 900 рублей

iPhone 16 (256 ГБ): 189 900 рублей

iPhone 16 (128 ГБ): 149 900 рублей

iPhone 16 Pro Max обладает экраном диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2796×1290 пикселей, тремя задними камерами: главной на 48 МП, широкоугольной на 48 МП и перископным модулем с 10-кратным увеличением. Батарея имеет ёмкость около 5000 мАч.