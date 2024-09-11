В Новосибирске названы даты праздничных дней на новогодние и майские каникулы-2025

Стало известно, когда работают и отдыхают новосибирцы в 2025 году.

По данным сайта Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, жители страны, в том числе и Новосибирской области, буду отдыхать в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье и субботу, поэтому дополнительные выходные выделяться не будут, однако эти дни перенесут на майские и июньские праздники.

В мае 2025 года новосибирцы смогут отдохнуть в период с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.

В День России ожидается четыре дня выходных — с 12 по 15 июня.

В ноябре, в честь Дня народного единства, выходные пройдут со 2-го по 4-е число.

И завершится 2025 год с выходного дня 31-го декабря.

Напомним, что телеведущая Яна Поплавская посетит международный фестиваль «Книжная Сибирь»-2024 в Новосибирске