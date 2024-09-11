В Новосибирске обвиненный в нападении на приставов мужчина требует компенсации

В марте 2024 года в Дзержинском районе Новосибирска произошёл конфликт между супругами, которые оспаривали право на проживание 10-летней дочери.

Мать, приехавшая из Москвы, прибыла в сопровождении судебных приставов, чтобы забрать девочку. Однако дочь отказалась покидать отца, заявив, что хочет остаться с ним. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Ситуация переросла в конфликт: приставы пытались вывести ребёнка из квартиры, несмотря на сопротивление отца. Девочка кричала, что ей больно и она не хочет уходить, всё происходящее было записано на видео. В итоге ребёнка силой увезли.

Через некоторое время отец, Игорь Г., узнал, что против него был составлен административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ, который гласил, что он препятствовал работе судебных приставов, не позволял матери забрать дочь и всячески затягивал процесс. По их версии, мужчина игнорировал предупреждения о применении силы и пытался сорвать исполнительные действия.

Юрист Игоря Г., Марина Шевченко, подала жалобу в прокуратуру и администрацию Дзержинского района. В ходе внутренней проверки, проведённой ФССП по Новосибирской области, было установлено, что действия должностных лиц, участвовавших в изъятии ребёнка, нарушили закон, и виновные были привлечены к ответственности.

Мировой суд Новосибирска прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Игоря Г. Впоследствии суд удовлетворил административный иск отца, признав действия приставов по применению физической силы незаконными. Защита Игоря Г. планирует подать иск о взыскании компенсации морального вреда.

В то же время продолжается судебный процесс, в рамках которого решается вопрос, с кем будет проживать 10-летняя девочка. Суд назначил психиатрическую экспертизу для обоих родителей.