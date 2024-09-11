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проиcшествия

В Новосибирске полиция проверяет информацию об извращенце в трамвае №18

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мужчина зашел в трамвай №18 на остановке «Школа №174».

В среду, 11 сентября, в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о мужчине, совершившем развратные действия в трамвае. Инцидент произошел утром в Троллейном жилмассиве.

О происшествии сообщила анонимная подписчица группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По ее словам, мужчина зашел в трамвай №18 на остановке «Школа №174», где напротив него сидела беременная женщина. После этого он совершил противоправные действия и вышел на остановке «Троллейный жилмассив».

Полиция начала проверку инцидента.

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Игорь Кириченко
Журналист

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