В Новосибирске прокомментировали проблему с вывозом мусора в нескольких районах

Проблема произошла из-за смены перевозчика твердых коммунальных отходов.

В Калининском районе Новосибирска произошла смена перевозчика твердых коммунальных отходов. Об этом Сиб.фм сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

Региональный оператор МУП «САХ» принял меры для стабилизации вывоза отходов, направив дополнительные единицы спецтехники. В ближайшее время планируется провести зачистку контейнерных площадок и улиц с индивидуальной жилой застройкой.

По состоянию на 10 сентября 2024 года выполнена зачистка всех контейнерных площадок микрорайона Пашино.

В случае отклонения от графика вывоза отходов необходимо обращаться в диспетчерскую службу регионального оператора по телефону: 8(383)363-04-22.