В Новосибирске ударят морозы -35 градусов уже этой осенью

На сервисах по прогнозу погоды указано, что осень ожидается снежной и морозной.

По данным сервисов, сильные морозы начнутся в Новосибирске уже в ноябре. На сайте «У зонта» указано, что до конца сентября температура воздуха будет держаться на уровне до +17 градусов в дневное время и до +9 градусов в ночное.

В октябре прогнозируется резкое похолодание до -12 градусов. А первый снегопад придет 13 октября.

В ноябре будут первые морозы. В середине месяца ожидается похолодание до -35 градусов. А после 20 ноября придут двухнедельные снегопады.

Ранее Сиб.фм публиковал данные, когда в Новосибирске был первый снег за последние за лет.