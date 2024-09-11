В Новосибирске в два раза сократилось количество жилищных проектов

В столице Сибири в 2 раза сократилось количество жилищных проектов.

По информации аналитиков Telegram-канала «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы», в Новосибирской области в 2,1 раза сократилось количество новых проектов в сфере строительства жилья.

Известно, что в августе 2023 года на рынок было выведено 3 029 квартир общей площадью 151 322 квадратных метра.

Уже в августе 2024 года в на рынок вывели 1 328 квартир, что составляет -56%. Их суммарная площадь составила 64 873 квадратных метра.

«Здесь сыграло роль наличие административных барьеров, в целом по РФ идет увеличение строительного задела», — прокомментировали ситуацию эксперты.

Напомним, что стало известно, в каких районах Новосибирска подорожала аренда