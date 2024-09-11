80.95% 1.3
80.95% 1.3
сегодня
12 сентября, 00:57
пробки
0/10
погода
+4.6°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
80.95% 1.3
сегодня
12 сентября, 00:57
пробки
0/10
погода
+4.6°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
вчера 21:27
общество

В Новосибирске ЖК «Венеция» уходит под воду

Жители Новосибирска показали фото разрушения набережной на левом берегу.

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница Ленинского района Новосибирска и прислала кадры подтопления набережной в ЖК «Венеция». Судя по фото, там обрушилась набережная. Тротуар и плитка провалились вниз.

Жители говорят, что обращались в ответственное за аварийное состояние территории, но вопрос так и не решен.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в