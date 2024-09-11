В Новосибирске ЖК «Венеция» уходит под воду

Жители Новосибирска показали фото разрушения набережной на левом берегу.

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница Ленинского района Новосибирска и прислала кадры подтопления набережной в ЖК «Венеция». Судя по фото, там обрушилась набережная. Тротуар и плитка провалились вниз.

Жители говорят, что обращались в ответственное за аварийное состояние территории, но вопрос так и не решен.

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