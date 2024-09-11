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общество

В Новосибирской области проверят пансионат из-за издевательств над пенсионерами

Фото: Pexels.com

Прокуратура проводит проверку по факту издевательств над пожилыми людьми в пансионате Новосибирска.

В Новосибирске прокуратура инициировала проверку по факту издевательств над пожилыми людьми в пансионате, расположенном в Октябрьском районе.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что проверка была начата после публикаций в СМИ, в которых поступили серьезные жалобы на условия содержания пожилых людей в учреждении.

Прокуратура намерена оценить соответствие качества предоставляемых услуг действующему законодательству и выяснить все обстоятельства дела.

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Игорь Кириченко
Журналист

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