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общество

В Новосибирском зоопарке показали озорную малышку дальневосточных леопардов

Фото: социальные сети / ВКонтакте

У дальневосточных леопардов родилась озорная малышка.

В группе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило социальной сети ВКонтакте показали фотографии с прогулки малышки дальневосточных леопардов.

Известно, что она родилась 25 июля 2024 года и только сейчас начала выходить поиграть в вольере.

«Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России», — написали сотрудники зоопарка.

Сейчас малышка гуляет самостоятельно, но при малейшем беспокойстве мама ее прячет к себе.

Напомним, что игры белых медвежат в Новосибирском зоопарке засняли на видео

#Новосибирский зоопарк
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Валерия Митрохина
Журналист

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