В середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира

В Новосибирске запустят трамваи по улице Мира.
Как сообщает портал VN.ru, трамваи №10 и №15 по улице Мира в Новосибирске вернутся к обычным маршрутам движения уже в октябре 2024 года.
Известно, что сейчас на улице Мира идёт ремонт рельсов, из-за чего и были изменены маршруты движения.
Для жителей Чемского жилмассива и Кировки единственный вариант добраться до центра левого берега – автобус №96 и троллейбус 15К. Пока идут раскопки, жители указанных микрорайонов часами добираются на работу.
Напомним, что в Новосибирске покажут трофейную технику НАТО из зоны СВО