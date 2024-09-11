80.95% 1.3
80.95% 1.3
сегодня
11 сентября, 12:00
пробки
4/10
погода
+10.7°C
курсы валют
usd 91.11 | eur 100.4
80.95% 1.3
сегодня
11 сентября, 12:00
пробки
4/10
погода
+10.7°C
курсы валют
usd 91.11 | eur 100.4
сегодня 08:13
общество

В середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске запустят трамваи по улице Мира.

Как сообщает портал VN.ru, трамваи №10 и №15 по улице Мира в Новосибирске вернутся к обычным маршрутам движения уже в октябре 2024 года.

Известно, что сейчас на улице Мира идёт ремонт рельсов, из-за чего и были изменены маршруты движения.

Для жителей Чемского жилмассива и Кировки единственный вариант добраться до центра левого берега – автобус №96 и троллейбус 15К. Пока идут раскопки, жители указанных микрорайонов часами добираются на работу.

Напомним, что в Новосибирске покажут трофейную технику НАТО из зоны СВО

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в