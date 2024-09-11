В транспортный коридор «Россия» войдет восточный обход Новосибирска

Восточный обход Новосибирска сделают частью транспортного коридора Петербург-Владивосток.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заказчика строительства обхода Сибирского управления автомобильных дорог, Восточный обход Новосибирска станет частью единого транспортного коридора «Россия». Известно, что он пройдет от Северной столицы до Владивостока.

«Восточный обход Новосибирска станет частью единого транспортного коридора. Сейчас идет строительство I этапа протяженностью 20 километров. В этом году запустим движение по участку 10,7 километров. Параллельно идут работы по проектированию следующего этапа с началом строительно-монтажных работ. Предварительно они начнутся с 2026 года», — сообщили в ТАСС.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что единый транспортный коридор «Россия» будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране.

Напомним, что в Новосибирске водитель автомобиля Chevrolet сбил детей на электромопеде