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проиcшествия

Огромный столб чёрного дыма поднялся возле ТРК «Ройял Парк» - очевидцы сообщают о взрыве

Фото: Сиб.фм

По словам очевидцев, в Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв.

Сегодня, 11 сентября, очевидцы рассказали, что в Заельцовском районе Новосибирска за ТЦ "Ройял Парк" якобы произошел взрыв.

Фото Огромный столб чёрного дыма поднялся возле ТРК «Ройял Парк» - очевидцы сообщают о взрыве 2

В воздух поднялся огромный столб черного дыма около 14:00.

Уточним, что официальной информации об этом в данный момент нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм происшествие произошло по адресу Овражная, 2А, с 3 этажа в здании идет дым.

Специалисты прибыли на место через 5 минут после вызова. Выясняются подробности.

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Нина Раневская
Журналист

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