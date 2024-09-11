Огромный столб чёрного дыма поднялся возле ТРК «Ройял Парк» - очевидцы сообщают о взрыве

По словам очевидцев, в Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв.

Сегодня, 11 сентября, очевидцы рассказали, что в Заельцовском районе Новосибирска за ТЦ "Ройял Парк" якобы произошел взрыв.

В воздух поднялся огромный столб черного дыма около 14:00.

Уточним, что официальной информации об этом в данный момент нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм происшествие произошло по адресу Овражная, 2А, с 3 этажа в здании идет дым.

Специалисты прибыли на место через 5 минут после вызова. Выясняются подробности.