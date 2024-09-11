Заморозки убили садовые насаждения в Новосибирской области

В Венгеровском районе Новосибирской области от заморозков пострадали садовые цветы.

Жители Венгеровского района Новосибирской области прислали в редакцию Сиб.фм кадры, как заморозки убили садовые насаждения. По словам местных жителей, цветы пострадали после минусовой температуры.

«В саду уничтожены розы, пионы и некоторые другие цветы, в том числе многолетние. Пришлось выдернуть их. Однолетние понятно, что уже не восстановишь, не вырастут. А многолетним ничего не будет, будем ждать, когда расцветут в следующем году», — рассказала Сиб.фм дачница Мария Орлова.

По ее словам, в огороде насаждения не пострадали от заморозков, поскольку большая часть овощей уже постели и дачники их собрали. Она говорит, что наблюдается иней на тыкве и кабачках, но им заморозки не страшны.

Ранее Сиб.фм писал о том, что во второй половине сентябре в Новосибирской области ожидаются заморозки до -6 градусов.