В Новосибирске запуск станции метро «Спортивная» перенесли на 2025 год

На следующий год перенесли запуск станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

По данным пресс-службы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, предыдущий контракт с ООО «СпецТрансСтрой» был расторгнут, в связи с чем запуск станции метро перенесен на 2025 год.

«Срок ввода в эксплуатацию станции метро “Спортивная” будет определен после завершения экспертизы сметной стоимости объекта и заключения контракта с новой подрядной организацией», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас власти ищут нового подрядчика для завершения работ.

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