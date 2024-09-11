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общество

В Новосибирске запуск станции метро «Спортивная» перенесли на 2025 год

Фото: Сиб.фм

На следующий год перенесли запуск станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

По данным пресс-службы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, предыдущий контракт с ООО «СпецТрансСтрой» был расторгнут, в связи с чем запуск станции метро перенесен на 2025 год.

«Срок ввода в эксплуатацию станции метро “Спортивная” будет определен после завершения экспертизы сметной стоимости объекта и заключения контракта с новой подрядной организацией», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас власти ищут нового подрядчика для завершения работ.

Ранее Сиб.фм писал, что в новосибирском метро появился вагон финансовой грамотности

#Новосибирский метрополитен
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Валерия Митрохина
Журналист

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