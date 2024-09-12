Александр Аксёненко: «В Первомайском районе течёт крыша 8-подъездного дома, в дырах буквально вся»

Депутат Госдумы РФ и лидер новосибирских справедливороссов провёл на месте выездное совещание с жителями и представителями профильных ведомств, а также лично осмотрел состояние кровли и балок перекрытий.

По словам старшего по дому № 188 по ул. Первомайская, капремонт крыши должны были провести ещё в 2019 году, но затем сроки сдвинули на 2029-2031 годы без учёта её технического состояния.

Хотя в том же году собственники дома провели независимую экспертизу крыши. И в техническом заключении эксперты оценили её состояние, как «аварийное, характеризующееся повреждениями и деформациями несущих и ограждающих конструкций, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения».

Узнав о проблеме, новосибирский депутат Госдумы сразу же подключил к её решению все профильные ведомства и организовал выездное совещание на объекте. «Вместе с депутатом горсовета Павлом Горшковым, старшим по дому, сотрудниками СК и МЧС, а также профильного департамента Мэрии Новосибирска и регионального Фонда модернизации ЖКХ провели на месте выездное совещание. Лично осмотрел и саму крышу», – отметил Алексндр Аксёененко в своих соцсетях.

По мнению федерального парламентария, состояние крыши действительно уже критичное. «Подгнили уже и доски обрешётки, и балки перекрытий. Так что простое перестилание кровельного материала уже, вероятно, не поможет – надёжно не закрепится», – сообщил он и добавил – «пока жители за свой счёт купили гигантский баннер, которым накрыли всю площадь кровли, а сотрудники УК подложили полиэтилен под наиболее проблемные места, где вода всё равно бежит».

Жительница дома Валентина Фёдоровна показала Александру Аксёненко фото из своей квартиры, где весь потолок покрыт грибком. И таких квартир, по словам жильцов, на верхних этажах минимум одиннадцать.

«Направил обращения в уполномоченные органы о необходимости проведения капремонта в кратчайшие сроки. Так как текущая ситуация уже угрожает жизни и здоровью граждан», – заключил свой комментарий депутат Госдумы РФ.