Белая полоса с 13 сентября: успеют только два знака Зодиака

Российские астрологи предупредили об уникальном положении планет в будущую пятницу. Оно откроет двери в событийный поток со знаком «плюс» для представителей двух Созвездий, остальным придётся приложить усилия.

Поток положительно заряженных энергий генерируется в пространстве под воздействием особого положения планет Солнечной системы, уверяют профессиональные астрологи. По их расчётам, уже 13 сентября 2024 года Венера перейдёт в созвездие Девы и откроет двери в белоснежную полосу событий. Два знака Зодиака попадают под прямое воздействие этого потока.

ДЕВЫ

Давно ожидающие возможности для последнего рывка в новую жизнь, рождённые под этим Созвездием, 13-го сентября смело шагнут в абсолютный успех. Единственным условием будет решительность.

ВОДОЛЕИ

Если с утра 13-го сентября представителям этого знака Зодиакальной дюжины удастся справится с нервозностью, то они окунутся в продолжительный период процветания и гармонии. Всё будет складываться именно так, они задумали.

Остальным знакам Зодиака, желающим перейти в белую полосу событийного потока, астрологи рекомендуют в эту пятницу как можно меньше переживать по мелочам, внимательно наблюдать за происходящим вокруг и провести вечер в кругу друзей. Дорогу к успеху подскажут близкие люди и единомышленники.