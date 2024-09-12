Глава оборонного ведомства поставил задачу новообразованному Координационному совету по безопасности приграничья докладывать только правдивую информацию.

По мнению грозного министра обороны РФ Андрея Белоусова, правдивая информация, какой бы неприглядной она ни была, поможет ведомству оперативно реагировать на события в местах событий.

Такое принципиальное условие поставлено Белоусовым всем чиновникам и генералам.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво», пояснил он свою позицию, подчеркнув, оперативное управление действиями наших войск и Вооружённых сил остаётся задачей Генштаба и командования группировки войск «Север».

Отметим, что подобным образом строил свой разговор Андрей Белоусов и на двух кремлёвских встречах с военными корреспондентами и блогерами.