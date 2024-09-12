Четверть сотрудников новосибирских компаний хотят этой осенью поменять работу

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил сотрудников новосибирских компаний и выяснил, планируют ли они менять работу в ближайшее время и как планируют ее найти.

Опрос проводился с 20 августа по 10 сентября среди 1995 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. Четверть (25%) из них планируют менять работу в ближайшее время. В основном сотрудники ищут работу через сервисы по поиску работы (84%), также помогают родственники и знакомые (8%), тематические каналы и группы в соцсетях (5%), а 3% респондентов рассылают резюме в крупные компании. 40% ответивших последний раз меняли работу более трех лет назад, еще свыше трети опрошенных (32%) – три года назад, два года назад – 12%, год назад – 16%.

Согласно исследованию, 60% сотрудников положительно оценивают шансы устроиться на новую работу осенью, потому что это наилучшее время для поиска новой работы и уже есть выбор предложений от работодателей. 22% сотрудников отмечают, что пока выбора особого нет и надеются, что в середине весны появятся стоящие предложения. И еще 7% думают, что на рынке труда в основном предложения для определенных дефицитных профессий и считают, что не устроятся на работу этой осенью. 11% уверены, что могут найти работу в любое время вне зависимости от сезона.

Соискатели считают, что проще всего найти работу в ближайшее время можно будет в (множественный выбор вариантов ответа):

– сфере услуг – 41%,

– рабочему персоналу – 40%,

– продажах – 31%,

– промышленности – 23%,

– розничной торговле – 22%,

– ресторанах, кафе, общепите – 20%,

– строительстве и недвижимости – 19%.

При этом, по мнению респондентов, сложнее всего будет устроиться на работу в (множественный выбор вариантов ответа): юриспруденции (32%), бухгалтерии и банковской сфере (29%), энергетике, добыче сырья (24%), ИТ (19%), маркетинге, рекламе, PR (18%), сфере искусства (17%).