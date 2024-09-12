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общество

Фото столетнего концертного зала им. Каца в Новосибирске нанесут на футболки полумарафона Раевича

Фото: Сиб.фм

Президент региональной Федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм, что организация продолжает развивать свой мерч для участников полумарафонов.

В настоящее время доступны бесшовные футболки, которые изготавливаются из качественных материалов, чтобы избежать натираний во время бега. Стоимость такой футболки добавляет около тысячи рублей к цене слота на забег.

Малахов отметил, что в будущем планируется выход на профессиональный мерч, цена которого может достигать трех тысяч рублей.

Кроме того, в этом году символом новосибирского полумарафона выбран стилизованный зал им. А. Каца, в честь 100-летнего юбилея известного дирижера Арнольда Каца. По словам Малахова, ранее на символике использовались оперный театр и Бугринский мост.

На трассе забега также будут расположены музыкальные коллективы, чтобы поддерживать участников во время прохождения дистанции.

О том, что еще рассказал Малахов о полумарафоне — в материале Сиб.фм.

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Игорь Кириченко
Журналист

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