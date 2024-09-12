Голикова заявила о позитивных изменениях размера пенсий в 2024 году

В список таких благоприятных для россиян перемен действующий вице-премьер Голикова занесла индексацию пособий по старости, постепенное повышение пенсионного возраста и ужесточение требований к стажу работы.

Татьяна Алексеевна на протяжении всей своей чиновничьей карьеры принимает непосредственное участие в разработке и реализации бюджета страны, потому ей с высоты сложившегося опыта виднее, чем остальным экспертам.

По её устойчивому мнению, пенсионная реформа с её мерами положительно отразилась на жизни пожилых россиян. В качестве примера она привела предстоящую индексацию пособий по старости, пенсий по инвалидности и по потере кормильца.

«В 2024 году индексация страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров составит 7,5 %, что позволит компенсировать рост цен на товары и услуги», уверена вице-премьер страны.

Она напомнила, что в текущем году условиями для начислений страховой пенсии является минимальный стаж от 15 лет, число пенсионных баллов равное 28,2, а также возрастной порог: 58 для женщин и 63 для мужчин. При этом, к 2028 году, по условиям реформы, минимальный стаж увеличится до 20 лет, а возраст до 60 и 65 лет соответственно.