Депутаты требуют запустить оперативные меры по укреплению обороны государственных границ РФ.

Законотворцы опасаются, что присутствие украинских военных сил в районах русского приграничья увеличивает риски для региональной безопасности. На этом фоне они заявляют о необходимости срочных мер по укреплению территорий.

В качестве ближайших из них они предлагают запустить процесс формирования мобилизационных резервов страны.

«Украинские войска ищут возможности для быстрых тактических действий, избегая прямого столкновения с российскими силами. Эти действия начались 6 августа с попыток прорыва границы. В ответ, российское Министерство обороны активизировало меры по нейтрализации угрозы, нацеленные на защиту гражданских и предотвращение дальнейших инцидентов», — пояснил депутатскую позицию первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Пока Кремль отодвигает сроки мобилизации, рассчитывая на контрактников и добровольцев, законотворцы РФ проявляют решимость в обеспечении национальной безопасности и настаивают на принятии оперативных мер.