Губернатор Новосибирской области поздравил коллектив инфекционной больницы с 120-летием

Новосибирской инфекционной больнице исполнилось 120 лет.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что вчера, 11 сентября, Городской инфекционной клинической больнице исполнилось 120 лет.

С юбилеем одного из старейших медицинских учреждений Новосибирска поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, сенатор Александр Карелин, спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Известно, что открылось медучреждение еще в 1904 году, где было расположено только 15 больничных мест. Сейчас же ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» – это единственная в регионе больница, где проводят диагностику и консультируют больных инфекционными заболеваниями.

Уже в IV квартале 2024 года разместят больницу на новых площадях.

Напомним, что в Новосибирской области назначены два заместителя губернатора