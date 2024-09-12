Губернатор Новосибирской области Травников выразил соболезнования в связи со смертью Николая Мамулата

Андрей Травников выразил соболезнования в связи со смертью Николая Мамулата.

Вчера, 11 сентября, стало известно о смерти Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата — он умер в возрасте 67 лет. Информацию об этом подтвердили порталу «Континенту Сибирь» в аппарате бизнес-омбудсмена.

В связи с трагедией губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье бизнес-омбудсмена.

Он также написал, что Николай Мамулат был ответственным и активным человеком. Неоднократно избирался депутатом областного Заксобрания, что говори о доверии и уважении со стороны избирателей.

Напомним, что на 83-м году жизни скончался телеведущий КВН Александр Масляков.