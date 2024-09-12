«Кабачковый хоровод»: рецепт потрясающего блюда из сезонных овощей

Изобретательные российские хозяйки поделились рецептом очередного кабачкового шедевра. Он прост в исполнении и вкусен на выходе.
Блюдо «Осенний хоровод»
- 1 кабачок;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. сахара;
- 2 зубца чеснока;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. острых специй;
- масло для жарки.
Произвольно нарезанный кабачок обжариваем на масле в разогретой сковороде. Ингредиенты для заливки смешиваем в отдельной посуде: измельчённый чеснок, соевый соус, сахар, специи, соль и пара столовых ложек воды.
Жидкой смесью заливаем полуготовые кабачки и тушим на медленном огне около пяти минут.