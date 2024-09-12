Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине уже в 2024 году. По его словам, украинские вооруженные силы испытывают серьезные трудности из-за нехватки пехоты.

В интервью телеканалу «Россия-1» Кадыров выразил уверенность в том, что российские войска достигнут успеха в этом году. Он отметил, что по поступающей информации из зоны боевых действий, российские военные продвигаются к стратегически важным объектам.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них [Вооруженных сил Украины ] пехоты нет. <...> Мы идем вперед, мы продвигаемся», — заявил Кадыров.

Кадыров также сообщил о тактических успехах российских сил под Волчанском в Харьковской области, добавив, что украинские военнослужащие зачастую сдаются в плен, что свидетельствует о моральном упадке среди них.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, также заявил о намерении завершить спецоперацию с победой для России в 2024 году, несмотря на поддержку украинских сил со стороны Запада.