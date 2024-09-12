Как сделать Сибирь привлекательной для человека и бизнеса обсудили на форуме в Новосибирске

Представители региональных органов власти, крупнейших федеральных и международных компаний родом из Сибири, локальных организаций, открытых в регионе иностранцами, а также эксперты в области HR собрались на организованную Сбером в Новосибирске конференцию «Сибирь для Человека – регион для бизнеса».

Сегодня каждый регион имеет свою стратегию развития, включающую среди прочего бренд региона, его особенности, позволяющие повысить узнаваемость, инвестиционную и туристическую привлекательность. Все это способствует стимулированию экономического развития, притоку, удержанию и сохранению людей в регионах Сибири.

Ответ на вопросы — как воплотить в жизнь эти стратегии, как сделать Сибирь привлекательной для человека и бизнеса искали участники панельной дискуссии, открывшей официальную часть конференции. В их числе представители Западно-Сибирской железной дороги, авиакомпании S7, «Почты России», Сибирской горнометаллургической компании, курорта «Манжерок», банка и правительства Новосибирской области. А также владелец новосибирского ресторана Pardon my French Франсуа Фурнье, личным примером доказывающий, что Сибирь может быть привлекательным местом для жизни и бизнеса.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Банк реализует стратегию человекоцентричности, когда каждый партнер, сотрудник, клиент – прежде всего человек со своими ценностями и потребностями. Сегодня мы собрали экспертное сообщество для обмена опытом, обсуждения — как не конкурировать, а помогать друг другу раскрывать потенциал человека и региона, чтобы Сибирь действительно стала местом притяжения».