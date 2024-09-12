Кардиолог Перфильева рассказала о нетипичных признаках инфаркта

По словам специалиста, инфаркт может скрываться за тошнотой и болью в спине.

Врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» в Москве Ольга Перфильева рассказала в беседе с «Газета.Ru» о нетипичных признаках инфаркта. По словам специалиста, приступ может скрываться за тошнотой и болью в спине.

«Клиническая картина инфаркта коварна и может маскироваться под другими, более безопасными, болезнями. Среди атипичных форм чаще всего встречается абдоминальная (брюшная). В этом случае человек может жаловаться на тошноту, рвоту, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка», — объяснила медик.

При астматической форме инфаркт сопровождается нарастающей одышкой как при приступе бронхиальной астмы. Присоединяются потливость и головокружение. Медик добавила, что своевременная диагностика помогает не допустить жизнеугрожающих осложнений.

Напомним, кардиолог указала на жирную еду, которая необходима для крепких сосудов.