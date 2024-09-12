Кора осины довела до тяжелой стадии рака: чем опасна народная медицина

Доступные и проверенные временем средства народной медицины, бесспорно, хороши. Но в случае с серьёзными расстройствами чреваты потерей драгоценного времени.

Так случилось со взрослой и на вид адекватной пациенткой бурятского онколога. Результаты её обследований выявили чёткий диагноз — рак слюнной железы в начальной стадии. Вероятно, что именно термин «начальная» и дал надежду женщине на то, что она сможет побороть болезнь при помощи народной медицины.

«На приём к своему лечащему врачу она пришла лишь спустя два года, когда онкологические процессы перешли в тяжёлую стадию», пояснили специалисты пресс-службы Республиканского онкодиспансера.

По их словам, всё это время жительница Бурятии лечилась отваром осиновой коры, что никак не могло остановить развитие метастаз.

Бурятские врачи очень надеются, что подобные истории помогут другим пациентам задуматься и вовремя начать профессиональное медицинское лечение.