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общество

Лидер татарских мусульман заявил, что православная Дева Мария носила хиджаб

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Муфтий Камиль Самигуллин назвал хиджаб традиционным головным убором славянок.

По наблюдениям председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, ученого ханафитского мазхаба матуридита, русские женщины на картинах и старых фотографиях часто изображены в платке и в длинном платье. По его умозаключениям, это своеобразная параллель с закрытыми головными уборами мусульманок.

«Если у женщины открыты только кисти рук и лицо, то это значит, что она носит хиджаб. Даже художники изображали деву Марию в хиджабе, то есть в нарядах, полностью закрывающих тело», пояснил он свою устойчивую позицию.

На фоне споров о введении запрета на ношение мусульманских никабов в школах и общественных местах России эти слова прозвучали неоднозначно.

А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях.

#традиции #православие #Новосибирск #мусульманство
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Оксана Чешенок
журналист

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