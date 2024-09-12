Лидер татарских мусульман заявил, что православная Дева Мария носила хиджаб

Муфтий Камиль Самигуллин назвал хиджаб традиционным головным убором славянок.

По наблюдениям председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, ученого ханафитского мазхаба матуридита, русские женщины на картинах и старых фотографиях часто изображены в платке и в длинном платье. По его умозаключениям, это своеобразная параллель с закрытыми головными уборами мусульманок.

«Если у женщины открыты только кисти рук и лицо, то это значит, что она носит хиджаб. Даже художники изображали деву Марию в хиджабе, то есть в нарядах, полностью закрывающих тело», пояснил он свою устойчивую позицию.

На фоне споров о введении запрета на ношение мусульманских никабов в школах и общественных местах России эти слова прозвучали неоднозначно.

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