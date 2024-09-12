«Мёртвая ягодица» - признак артрита: срочно на разминку

Российские врачи предупредили о развитии опасной тендинопатии при длительном сидении и онемении ягодиц.
Простыми словами сложное заболевание «тендинопатия» доктора привыкли называть «синдромом мертвой ягодицы». В комфортных условиях современных рабочих мест, где россияне вынуждены сидеть за столом по 8-10 часов, это заболевание стало бичом общества.
Мало кто из офисных работников обращает внимание на онемение ягодичных мышц, а оно как раз и сигналит о начале развития тяжёлых недугов:
- проблемы с коленными уставами;
- разрыв подколенных сухожилий;
- артрит.
До всего этого и могут довести вялые ягодицы при малоподвижном образе жизни. Другими отягчающими обстоятельствами могут стать привычки сидеть, положив ногу на ногу или сон на боку.
«Яркий признак развития тендинопатии — боль в верхне-наружной поверхности бедра. Её нужно устранять при помощи спорта или хотя бы длительных прогулок пешком и по лестнице вверх, минуя лифт», пояснила врач ЛФК Анна Казанцева.
Также она рекомендует завести полезную для ягодиц привычку — спать, положив между ног подушку.