«Мёртвая ягодица» - признак артрита: срочно на разминку

Российские врачи предупредили о развитии опасной тендинопатии при длительном сидении и онемении ягодиц.

Простыми словами сложное заболевание «тендинопатия» доктора привыкли называть «синдромом мертвой ягодицы». В комфортных условиях современных рабочих мест, где россияне вынуждены сидеть за столом по 8-10 часов, это заболевание стало бичом общества.

Мало кто из офисных работников обращает внимание на онемение ягодичных мышц, а оно как раз и сигналит о начале развития тяжёлых недугов:

- проблемы с коленными уставами;

- разрыв подколенных сухожилий;

- артрит.

До всего этого и могут довести вялые ягодицы при малоподвижном образе жизни. Другими отягчающими обстоятельствами могут стать привычки сидеть, положив ногу на ногу или сон на боку.

«Яркий признак развития тендинопатии — боль в верхне-наружной поверхности бедра. Её нужно устранять при помощи спорта или хотя бы длительных прогулок пешком и по лестнице вверх, минуя лифт», пояснила врач ЛФК Анна Казанцева.

Также она рекомендует завести полезную для ягодиц привычку — спать, положив между ног подушку.