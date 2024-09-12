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общество

Мобилизация-2024: мнения о вероятности нового призыва на 12 сентября 2024 г.

Ru.freepik.com

Активные боевые действия в ДНР и в Курской области набирают обороты и вызывают опасения россиян о второй волне призыва резервистов. Эксперты не исключают оперативное начало мобилизационных мероприятий в краткосрочной перспективе.

На фоне боёв высокой интенсивности за город Селидово (Покровский район ДНР) разговоры о начале мобилизации в России звучат более, чем убедительно.

Военный обозреватель Влад Шлепченко: «В случае значительного ухудшения обстановки может возникнуть необходимость мобилизации около 600 тысяч человек».

Признают такую вероятность и депутаты Государственной Думы, понимая, что серьезная подготовка важна для общей оборонной готовности противодействовать Западу.

Первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев: «Нам необходимо как минимум готовить мобилизационный резерв, чтобы гарантировать национальную безопасность».

Что касается верховной власти, то она по-прежнему отрицает необходимость мобилизации населения в зону СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «По мнению главы государства Владимира Путина, необходимость в мобилизации отсутствует. О мобилизации вообще никто не разговаривает».

Однако россияне прекрасно осознают, что геополитическая ситуация в зоне действия СВО меняется ежесуточно и позиция властей может смениться также оперативно.

#армия #Новосибирск #осень #призыв
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Оксана Чешенок
журналист

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