«Морили голодом»: появились подробности гибели 10-летней девочки в селе Каменка

В Новосибирске летом 2024 года арестовали супругов Олега и Анну Голдиных, обвиняемых в убийстве 10-летней девочки.

Алина (имя изменено) воспитывалась матерью Марией, у которой есть еще двое детей. В день трагедии, 17 июня, Мария сообщила журналистам, что ее дочь потеряла сознание после того, как съела много конфет. Несмотря на попытки врачей спасти девочку, она скончалась. На ее теле были обнаружены следы от побоев. Как стало известно, мать оставила Алину со своими знакомыми Олегом и Анной Голдиными во время своей командировки с 14 по 17 июня.

Соседи семьи в селе Каменка отмечают, что временные гости сразу вызвали у них настороженность. По словам соседки, Алина и ее мать носили длинные юбки и выглядели необычно для местных жителей.

Она вспомнила о том, что слышала детские крики в прошлом году, однако Мария уверяла, что все в порядке.

В версию с конфетами женщина сразу не поверила.

«Да это бред. Мы все едим конфеты, шоколадку на голодный желудок, это просто бред», — возмутилась женщина в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Школьная подруга Алины тоже заметила, что с девочкой происходит что-то странное. Она рассказала, что летом Алина не гуляла с друзьями, а все время проводила дома. Также подруга сообщила, что у ребенка не было аккаунтов в социальных сетях.

Сосед Николай выразил недоумение по поводу того, почему не привлекают к ответственности мать девочки.

«Она поехала в больницу только после смерти Алины», — отметил он.

Николай также рассказал, что мать в последнее время не позволяла девочке выходить на улицу. Алина всегда здоровалась с ним, приходила, смотрела на коров. За прошедшее лето, как утверждает мужчина, он ни разу ее не видел. Николай добавил, что к семье стали приезжать сектанты, какие-то девушки в джинсовых юбках до пола.

По его словам, у Алины был хороший отец, который погиб пару лет назад.

Местные жители предполагают, что Голдины могли истязать и других детей, и Мария находилась в больнице с одним из них. Пожилой мужчина, живущий неподалеку, подтвердил наличие секты в селе, но добавил, что это остается «тайной».

В окрестностях поселка функционирует лишь одна религиозная организация — Христианская Евангельская церковь «Дерево жизни». Однако, как выяснил журналист, внутри церкви не оказалось никого для общения.

Знакомые Марии характеризуют ее семью как благополучную, утверждая, что в самой женщине не замечали ничего подозрительного. Корреспондент посетил дом семьи и отметил, что это вполне приличное и благоустроенное жилье для частного сектора, но на стук в дверь никто не ответил.

«Мы честно в шоке. Сектантов у нас никаких нет. Маша просто любит длинные наряды, одевает юбки. Про ее друзей я ничего не могу сказать. Мария, если честно, всегда делала все для детей. Много работала — она страховщик по машинам. Да и детей она своих гулять отпускает. Не слышала, чтобы она их дома держала», — говорит знакомая семьи.

В Новосибирске Олег и Анна Голдины, обвиняемые в убийстве 10-летней Алины, 20 июня 2024 года были помещены под стражу на два месяца. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Убийство». Следственный комитет сообщал, что девочку истязали в течение трех дней, морили голодом и применяли физическое насилие с целью «изгнания дьявола».

На судебном заседании Олег предпочел молчать, в то время как его жена Анна укрылась под палантином и заявила о своей невиновности.

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с Марией, однако она отказалась комментировать новые обстоятельства дела.