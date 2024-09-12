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общество

На 70-м году жизни умер тележурналист Николай Сванидзе

Фото: SHOT

Тележурналист Николай Сванидзе скончался от сердечной недостаточности.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что на 70-м году жизни скончался тележурналист Николай Сванидзе.

По данным Telegram-канала SHOT, последний год он проходил реабилитацию после болезни. В феврале 2023 года Сванидзе попал в больницу в тяжелом состоянии с отеком легких — он кашлял кровью и обратился за помощью к медикам.

У него также наблюдались острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис. Позднее тележурналисту поставили диагноз: ишемия головного мозга.

Напомним, что умер основатель КВН Александр Масляков

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Валерия Митрохина
Журналист

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