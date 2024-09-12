Небанальная головная боль: признаки опухоли головного мозга

Терапевты международного уровня выявили ряд нетипичных признаков развития новообразований в коре головного мозга.

Первым и самым ярким признаков тяжелых расстройств мозга являются регулярно повторяющиеся головные боли. По многолетним наблюдениям терапевтов, многие люди терпят такие боли, списывая их на усталость и стрессы.

«Если часто болит голова и недомогание только усиливается, это может указывать на то, что в мозге растет новообразование. Эта головная боль не похожа на мигрень. Она долго не проходит. Может начаться утром или ночью», пояснил британский терапевт Чун Тан.

По его экспертному мнению, такие боли вкупе с ухудшением зрения (нечёткость «картинки», потеря периферического зрения, «слепые» пятна) должны стать поводов для начала тщательного медобследования.

Также сочетание слабых головных болей и потерей равновесия при ходьбе может указывать на наличие опухоли в участке мозга, который отвечает за движение.

К другим нетипичным признакам новообразования в коре головного мозга доктор Тан относит:

· тошнота и рвота без видимых причин;

· вялотекущие и длительные симптомы гриппа;

· потеря сознания.

Во всех подобных случаях точно ответить на вопрос о диагнозе сможет только врач на основании ряда тестов и анализов.