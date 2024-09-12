Новая мобилизация на СВО осенью 2024 года: объявят ли в Новосибирске срочный призыв

Ждать ли новой волны мобилизации в 2024 году – в материале Сиб.фм.

В сети бурно обсуждается тема возможного объявления второй волны мобилизации на СВО. Правда ли это? Что говорят эксперты и власти?

В разговоре с Сиб.фм новосибирский политолог Александр Чугай пояснил, что сейчас в России нет оснований для начала новой мобилизационной компании на СВО.

«Группировка российских войск насчитывает около 700 000 человек. Это и зона СВО, и приграничье. Для выполнения боевых задач пока достаточно сил. Если наступит реальная угроза стране, возможно, тогда Кремль примет другое решение. Но сейчас задачи решаются за счет ранее мобилизованных и контрактников», — заявил политолог Александр Чугай в разговоре с Сиб.фм.

По его мнению, слухи о второй волне мобилизации разносит Запад.

Первый заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что России необходимо готовить мобилизационный резерв для защиты приграничья, но это не говорит о дополнительных силах для боевых задач на Украине.

Что касается верховной власти, то она по-прежнему отрицает необходимость мобилизации населения в зону СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос дополнительной мобилизации даже не обсуждается.

«По мнению главы государства Владимира Путина, необходимость в мобилизации отсутствует. О мобилизации вообще никто не разговаривает. Задачи СВО решаются за счет контрактников и добровольцев. Поток желающих заключить контракт, их количество большое», — заявил он.

Напомним, частичная мобилизация на СВО в РФ объявлена 21 сентября 2022 года президентом Владимиром Путиным. В ее рамках было призвано 300 000 резервистов. Российские власти неоднократно опровергали возможность проведения второй волны мобилизации в стране.

«Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента», – подчеркнул Песков.

Ранее о том, что второй волны мобилизации не будет, заявила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, что в новой волне мобилизации нет никакой государственной необходимости.