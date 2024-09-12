Новосибирские хирурги удалили парню опухоль и сохранили его зрение

В Новосибирске хирурги удалили парню опухоль, сохранив его глаза.

В пресс-службе Центра им. Е. Мешалкина в Новосибирске рассказали, что нейрохирурги внедрили в практику новую стратегию лечения онкобольных с опухолью головного мозга, которая дошла до костей черепа в области глаз, висков и лба.

Новая технология предполагает создания импланта еще до удаления опухоли.

Опробовали новые возможности специалисты на 16-летнем жителе города Тында, который полжизни борется с онкологическим заболеванием — саркомой мягких тканей в области позвоночника.

По данным издания RG.RU, консилиум в составе нейрохирургов, детских онкологов и радиотерапевтов Центра Мешалкина решил радикально удалить опухоль с одномоментной пластикой костного дефекта индивидуальным эндопротезом.

Пока подросток готовился к операции по данным томографии была подготовлена 3D-модель пораженной зоны, сам имплант напечатали на 3D-принтере из титана. Операция в итоге завершилась благополучно, врачам удалось сохранить подростку зрение и избежать серьезных повреждений тканей лица.

Напомним, что в Новосибирске врач Ложкин заявил о новом пике COVID-19 в сентябре