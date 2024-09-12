77.06% -3.9
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 16:31
пробки
4/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 16:31
пробки
4/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
сегодня 15:08
общество

Новосибирский собор Александра Невского снова засиял янтарным светом

Фото: Новосибирские новости

В Новосибирске восстановлена архитектурная подсветка собора Александра Невского.

Новый проект реализован с использованием 60 светодиодных светильников янтарного оттенка. Подсветка теперь позволяет видеть храм с левого берега Оби. Об этом сообщает сайт nsknews.info.

Ранее, в начале 2000-х годов, собор уже был освещен металлогалогенными лампами. Однако эта система оказалась энергозатратной и вышла из строя. На протяжении более десяти лет подсветка храма не работала.

Проект, разработанный архитектором Сергеем Янковским, включает современные энергосберегающие технологии. Световое оформление дополнено новыми элементами, подчеркивающими архитектуру здания. Подсветка включается ежедневно в 20:00 и отключается в 7:00 утра. Планируется расширение подсветки на купол и другие части собора.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в