Опубликовано 10 фотографий, которые были запрещены в СССР

В СССР не было принято широко распространять фотографии, изображающие серые будни и унылую действительность. Сиб.фм подготовил подборку фотографий, которые были запрещены в то время.

Большинство этих малоизвестных снимков были сделаны профессиональными фотографами, но по понятным причинам они не публиковались в СССР. На этих фотографиях Советский Союз предстает как страна, лишенная ярких красок, небогатая и не всегда дружелюбная.

На советской демонстрации отряд ликеро-водочного завода.

В СССР употребление алкоголя было серьезной проблемой. Люди пили крепкие напитки, потому что пиво было трудно достать. Власти пытались бороться с этой проблемой, создавая лечебно-трудовые профилактории и применяя другие меры, но это не всегда помогало.

Вход в хореографическое училище в Ленинграде. Стоит обратить внимание на неухоженность и неприглядный вид этого места.

Многие советские автомобили стоили дорого, но при этом часто ломались прямо на дороге. В то время не было частных автосервисов, поэтому каждый автовладелец должен был разбираться в устройстве своего автомобиля.

Человек выпил и потерял сознание. Эта фотография также не соответствует тому образу, который обычно ассоциировался с Советским Союзом. На трамвайной остановке лежит без сознания пьяный мужчина, а вокруг него бедно одетые люди едят мороженое, и они даже не обращают внимания на бесчувственное тело рядом с собой, словно это привычное явление.

Фотография была сделана в 1983 году на проспекте Энтузиастов в Новокузнецке. В центре кадра запечатлен безногий инвалид, который выглядит всеми покинутым. В советское время не было принято открыто говорить об инвалидах.

В начале 1980-х годов существовала необычная традиция — «зимний загар» на отраженных от льда солнечных лучах. Это явление можно назвать «моржизмом» — экстремальным подходом к поддержанию здоровья. Людям предлагали окунаться в прорубь, полагая, что это сделает их здоровыми.

В Советском Союзе люди могли собираться на обочинах дорог, где разделывали мясо, чтобы продать его или обменять на другие продукты. Это было обычной практикой в те суровые времена и стало частью повседневной жизни.

В Советском Союзе официально запрещался детский труд. Кодексы законов о труде были приняты в 1918 и 1922 годах, и они предполагали запрет на использование детского труда.

В СССР существовала строгая цензура, и изображения, которые могли бы подорвать авторитет власти или показать негативные аспекты жизни в стране, часто удалялись или не публиковались. Поэтому многие моменты реальной жизни оставались за кадром, скрывая истинное положение дел в обществе.