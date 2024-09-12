Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в 2024 году

Появился топ-5 самых популярных мемов о Новосибирске.

В социальных сетях множество пабликов с мемами о Новосибирске, высмеивающих климат, политику, социальные, транспортные и другие проблемы местных жителей.

Один из таких пабликов «Мемосибирск» появился в 2017 году. В данный момент на группу подписано более 43 тысяч человек. В сообществе можно найти множество забавных мемов на самые разные темы. Однако люди обычно больше всего откликаются на определенные виды смешных картинок.

Пробки

Пробки — это проблема, с которой сталкиваются жители всех городов, в том числе и Новосибирска. Как рассказал создатель паблика Анатолий К. в беседе с корреспондентом Сиб.фм, люди хотят быстро добраться до дома после работы или учебы, но вынуждены стоять в пробках. Мемы на такую «болезненную» тему города находят большой отклик среди подписчиков сообщества.

Метро

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда куда-то спешат, заходят в метро, а поезд тут же уезжает. В сообществе можно найти и подобные мемы, однако чаще шутки касаются увеличения стоимости проезда и открытия новых станций, подчеркнул Анатолий К.

Правый и левый берег

Левый и правый берега Новосибирска — тема, которая уже долгие годы привлекает внимание местных жителей. В сообществе на данную тематику можно найти много мемов.

По словам Анатолия, левый берег более индустриальный, с большим количеством заводов. Архитектура также отличается, она «серая и душная». Правый же, как объясняет админ, славится обилием торговых и бизнес-центров, развлекательных заведений.

На фоне такого различия и создаются мемы.

Погода

Несмотря на прогнозы синоптиков, погода в Новосибирске и области часто бывает переменчивой. Администраторы сообщества не упускают возможности пошутить и на эту тему.

Дороги

Анатолий подчеркивает, что мемы о ремонте и разбитых дорогах постоянно получают большое количество лайков и комментариев. Он считает, что это актуальная и чувствительная тема для жителей Новосибирска.

В сообществе также можно увидеть шутки про различные населенные пункты и жилые комплексы. Анатолий говорит, что таким образом он старается охватить всю аудиторию паблика и привлечь новых подписчиков.

Создатель утверждает, что администраторы постоянно подстраивают мемы под актуальные тенденции. При этом тематика шуток про Новосибирск остается неизменной уже на протяжении многих лет.