«Пей и худей!»: рецепт напитка против ожирения

Лишний вес может уходить не только на пресловутом дефиците калорий. Истребить вредный жир можно и с помощью напитка.

Формула здорового веса выведена давно: «регулярные физнагрузки-сбалансированное питание-здоровый перекус». Больше всего вопросов у худеющих вызывают перекусы. Современные нутрициологи нашли точный ответ на все из них.

«Свежеприготовленный смузи заменит любой перекус в течение дня, но его нельзя употреблять в качестве основного приёма пищи», предупреждает профессиональный диетолог-нутрициолог Татьяна Филиппова.

По её экспертному мнению, питательный напиток типа «смузи» (пюре из свежих фруктов и зелени) наполнит организм витаминами и поможет быстрее распрощаться с лишними килограммами.

Татьяна поделилась секретным рецептом такого жиросжигающего напитка:

· 300 г ананаса (можно использовать консервированный);

· 2 банана;

· 1 манго;

· 3 столовых ложки любого сиропа;

· 120 г греческого йогурта;

· горсть миндаля;

· 300 мл воды (можно использовать кокосовую для дополнительного аромата).

Все ингредиенты сложить в блендер, добавить греческий йогурт, миндаль, сироп по вкусу, немного воды и взбить до жидкой консистенции.