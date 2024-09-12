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общество

Певица Кристина Орбакайте отказалась проводить концерты в Новосибирске

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Кристина Орбакайте не будет выступать в Новосибирске.

Как сообщает RT, ссылаясь на слова певицы Кристины Орбакайте, артистка заявила, что ее концерт в Санкт-Петербурге был заключительным и теперь в другие российские города, в том числе и в Новосибирск, она не сможет приехать.

«Я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — прокомментировала ситуацию певица.

Напомним, что певица должна была приехать с концертом в Новосибирске 8 марта 2024 года, однако разгорелся скандал по этому поводу и 20 января правозащитная организация «Радетель» направила обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отменить выступление дочери Аллы Пугачёвой. Аргументом против выступления певицы стал тот факт, что её семья проживает в США и имеет американское гражданство.

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Валерия Митрохина
Журналист

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