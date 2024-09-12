Подготовка к осеннему призыву на военную службу стартует в Новосибирске

В Новосибирске стало известно об осеннем призыве на военную службу в 2024 году.

Призывная кампания 2024 года пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года и будет включать обязательное присутствие врачей-специалистов на призывных пунктах для обследования призывников. Об этом сообщили власти Новосибирской области.

Известно, что верхняя граница призыва увеличена с 27 до 30 лет. Соответственно, граждане РФ в возрасте от 27 до 30 лет будут призываться на службу, если им исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и у них нет военного билета.

После получения повестки граждане обязаны явиться в военкомат в течение 20 суток. Невыполнение обязательств перед военкоматом без уважительной причины приведет к ряду ограничений, включая запрет на управление транспортными средствами. А за уклонение от военной службы предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 2-х лет.

Напомним, что бывший украинский разведчик рассказал о сроках второй волны призыва на фронт