77.06% -3.9
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 09:47
пробки
4/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 09:47
пробки
4/10
погода
+6.3°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
сегодня 08:49
общество

Появилось фото трофейной техники НАТО, которую разместили в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

На площади перед ГПНТБ разместили трофейную технику НАТО.

Вчера вечером в Новосибирске на площадь перед ГПНТБ СО РАН доставили военную трофейную технику из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в BFM-Новосибирск.

Среди техники есть Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, вся привезенная техника ранее была захвачена или уничтожена российскими военными на Донецком и Авдеевском направлениях.

Известно, что официальное открытие выставки состоится в субботу, 13 сентября 2024 года.

Фото Появилось фото трофейной техники НАТО, которую разместили в Новосибирске 2

Напомним, что подготовка к осеннему призыву на военную службу стартует в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в