Появилось фото трофейной техники НАТО, которую разместили в Новосибирске

На площади перед ГПНТБ разместили трофейную технику НАТО.

Вчера вечером в Новосибирске на площадь перед ГПНТБ СО РАН доставили военную трофейную технику из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в BFM-Новосибирск.

Среди техники есть Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, вся привезенная техника ранее была захвачена или уничтожена российскими военными на Донецком и Авдеевском направлениях.

Известно, что официальное открытие выставки состоится в субботу, 13 сентября 2024 года.

Напомним, что подготовка к осеннему призыву на военную службу стартует в Новосибирске