Правительство и КСП Новосибирской области вместе опережающими темпами решают задачи социально-экономического развития региона

Главная тема, её актуальность подчеркнул, приветствуя участников мероприятия Губернатор Андрей Травников, — аудит реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере регионального развития.

В каждом субъекте России сегодня выполняют большие объёмы работ по всем ключевым отраслям. На реализацию нацпроектов, других масштабных инфраструктурных и социальных проектов направлены серьёзные средства.

Строгий контроль необходим и за качеством выполнения работ, и за целевым расходованием финансирования. Чтобы выделенные средства были израсходованы рационально и эффективно, принесли ожидаемый результат региону и жителям.

«Национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Путиным, нам дают большую возможность, но это и большая ответственность. Здесь поддержка КСП не только в части надзора, но и в части профилактики, предупреждения, консультации очень важна.

Сейчас у нас сложилось конструктивное взаимодействие с КСП Новосибирской области. Перечень направлений совместной работы большой. И это не только реализация инфраструктурных проектов в рамках нацпроектов, федеральных, региональных программ. Это и различные мероприятия по соцподдержке отдельных категорий граждан. И надо отметить, что наша область в этом направлении зачастую является пионером. Многие решения, которые мы совместно с депутатами вырабатываем, опережают федеральные. Я могу привести такие примеры, как программа строительства ФАПов, программа строительства служебного жилья, предоставление сертификатов для приобретения жилья для детей-сирот, земельных участков для многодетных семей и участников боевых действий...

Новые инструменты, которые мы создаём, требуют профессионального юридического, финансового сопровождения. И сотрудники аппарата КСП Новосибирской области в этом тоже активно участвуют: в разработке, в корректировке нормативных актов, законодательства региона. За счёт этого мы опережающими темпами решаем вопросы, которые важны нашим жителям», — заявил Губернатор Андрей Травников.

Председатель Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Гончарова также отметила конструктивность и эффективность взаимодействия с областным Правительством: «Сегодня для меня очень важно продемонстрировать коллегам, которые приехали со всей России, единство в нашей области законодательной и исполнительной власти. У нас реально есть система сдержек и противовесов, каждая ветвь власти полностью самостоятельна, но при этом мы тесно сотрудничаем. И Контрольно-счётная палата делает акцент не только на последующем контроле, оценке результатов. Мы работаем и на опережение, и где-то участвуем в мозговых штурмах, совместно ищем оптимальные способы решения тех задач амбициозных, которые перед нашей страной ставят Президент и время».

Сегодня в Новосибирской области все крупные проекты, все крупные стройки – под контролем КСП. Палата уделяет особое внимание важнейшим сферам жизнедеятельности – строительству, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, здравоохранению.

«Контрольно-счётная палата Новосибирской области – одна из лучших в стране. Профессионализм коллектива совершенно точно позволит те средства, которые направлены на развитие инфраструктурных проектов, использовать эффективно и в срок», — заявил на семинаре совещании заместитель руководителя аппарата Счётной палаты РФ Евгений Лисютин.

Также плодотворной работы участникам семинара-совещания пожелали сенатор России Александр Карелин и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Добавим, что перед семинаром-совещанием состоялась рабочая встреча Губернатора Андрея Травникова с заместителем руководителя аппарата Счётной палаты РФ Евгением Лисютиным.